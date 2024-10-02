Адвокат назвал условие, при котором экс-муж Пелагеи одержит победу в суде

Хоккеист хочет добиться нового запрета на выезд его дочки за границу. Певица Пелагея с дочкой соцсетиБывший муж Пелагеи — хоккеист Иван Телегин подал апелляцию на решение суда, снявшего запрет на выезд его дочки Таисии за границу.