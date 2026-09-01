Пьяные за штурвалом: троих судоводителей поймали на водоёмах Иркутской области

С 24 по 30 августа в ходе третьего этапа акции «Вода — безопасная территория» на водных объектах региона выявлено 100 административных правонарушений среди судоводителей.
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