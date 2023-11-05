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Министр Дудаев поздравил сына Кадырова Адама с назначением на "важную должность"

Министр Дудаев поздравил сына Кадырова Адама с назначением на "важную должность"

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил пятнадцатилетнего Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, с назначением на "важную должность" в службе безопасности главы региона.

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