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Дзен Дневник

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Отц-тоц первертоц, бабушкам не надо!

Отц-тоц первертоц, бабушкам не надо!

Вот кого я обожаю с нежностью и почти что с опаской, как это наших представителей неравнодушной общественности! Я даже боюсь есть, так как люблю: вдруг кто-то из них узнает, как я готовлю салат из пекинской капусты, и обвинит меня в гастро-стр**изе? Нет, а всё может быть — вот, например, в Хабаровском крае решили организовать капустник […] Сообщение Отц-тоц первертоц, бабушкам не надо! появились сначала на Дзен дневник.

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