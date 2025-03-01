Вот кого я обожаю с нежностью и почти что с опаской, как это наших представителей неравнодушной общественности! Я даже боюсь есть, так как люблю: вдруг кто-то из них узнает, как я готовлю салат из пекинской капусты, и обвинит меня в гастро-стр**изе? Нет, а всё может быть — вот, например, в Хабаровском крае решили организовать капустник […] Сообщение Отц-тоц первертоц, бабушкам не надо! появились сначала на Дзен дневник.