Суд Сиэтла отложил вынесение приговора генеральному директору Binance

Федеральный суд Сиэтла недавно объявил о переносе приговора Чанпэн Чжао на апрель 2024 года. Чжао, основатель криптовалютной биржи Binance, признался в отмывании денег и других обвинениях, выдвинутых Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).