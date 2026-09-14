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Авианосец США перевели в повышенную готовность из-за действий хуситов

Авианосец США перевели в повышенную готовность из-за действий хуситов

Командование ВМС США перевело экипажи авианосца USS George Washington и сопровождающих его ракетных эсминцев в Аравийском море в режим повышенной боевой готовности, сообщил телеканал CBS News 14 сентября в репортаже.

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