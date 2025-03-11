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Царьград

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Адвокат Костина предупредила бизнесменов о штрафах за работу на дому

Адвокат Костина предупредила бизнесменов о штрафах за работу на дому

Штрафы грозят бизнесменам за использование жилых помещений для ведения предпринимательской деятельности, предупредила адвокат Наталья Костина.

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