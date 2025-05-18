G-Dock: новая док-станция eGPU для мини-ПК и ноутбуков с блоком питания мощностью 800 Вт, OCuLink и USB-C

На рынке появилась новая док-станция для видеокарт. Gtbox G-Dock может быть подключена к ноутбуку или мини-ПК с высокой пропускной способностью через OCuLink, что должно привести к высокой производительности с соответствующим быстрым GPU.
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