Театр абсурда
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Театр абсурда

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МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ: ПОЧЕМУ ООН И СОВЕТ ЕВРОПЫ НЕ УЖАСАЕТ ПОПРАНИЕ УКРАИНОЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА?

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ: ПОЧЕМУ ООН И СОВЕТ ЕВРОПЫ НЕ УЖАСАЕТ ПОПРАНИЕ УКРАИНОЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА?

Алиса КОТОВА Вы можете представить себе страну, в которой власть устраивала  бы гонения на верующих прихожан крупнейшей церкви и на эту церковь? Нет? Приезжайте в Украину, и тогда вы сможете смело утверждать, что видели всё.

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