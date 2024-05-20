МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ: ПОЧЕМУ ООН И СОВЕТ ЕВРОПЫ НЕ УЖАСАЕТ ПОПРАНИЕ УКРАИНОЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА?

Алиса КОТОВА Вы можете представить себе страну, в которой власть устраивала бы гонения на верующих прихожан крупнейшей церкви и на эту церковь? Нет? Приезжайте в Украину, и тогда вы сможете смело утверждать, что видели всё.
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