Нейросеть Gemini самостоятельно поняла, что работает с настоящими организациями и прекратила дальнейшие действия.
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