Архангелогородец открыл спортивный клуб благодаря социальному контракту

О такой форме поддержки Егор Родионов узнал от друзей, решил воспользоваться шансом и реализовать свою мечтуО такой форме поддержки Егор Родионов узнал от друзей, решил воспользоваться шансом и реализовать свою мечтуВ итоге в столице Поморья появился спортивный клуб «Чемпион», где организованы занятия борьбой для детей с трёх лет.