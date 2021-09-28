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Дебют пилотируемого ракето-носителя на авиасалоне в Китае

В условиях напряжённого, но бесперебойного выполнения страной миссий по созданию своего самого амбициозного пилотируемого космического проекта (Китайской космической станции) – Китайская академия технологий ракет-носителей (CALT), крупнейшая в стране организация по исследованиям, разработке и производству ракет и ракет-носителей, представит пилотируемую ракету-носитель следующего поколения и ракету-носитель с большой грузоподъёмностью на авиасалоне в Китае в Чжухае, провинция Гуандун … Сообщение Дебют пилотируемого ракето-носителя на авиасалоне в Китае появились сначала на Новостной портал PRC.

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