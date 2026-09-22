Умер как трус: дочь Келлога оценила побег украинца от ТЦК

Instagram*/mobbs_mentality Мужчина, который утонул при попытке скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), "умер как трус", хотя мог бы "погибнуть героем".
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