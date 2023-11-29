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ХАМАС ставит условием освобождения солдат ЦАХАЛ окончание боевых действий в Газе

ХАМАС ставит условием освобождения солдат ЦАХАЛ окончание боевых действий в Газе

Палестинская группировка ХАМАС может пойти на переговоры с Израилем об освобождении взятых в плен военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), если боевые действия в секторе Газа прекратятся и блокада будет снята.

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