ХАМАС ставит условием освобождения солдат ЦАХАЛ окончание боевых действий в Газе

Палестинская группировка ХАМАС может пойти на переговоры с Израилем об освобождении взятых в плен военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), если боевые действия в секторе Газа прекратятся и блокада будет снята.
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