Поисковики из Севастополя обнаружили останки красноармейца

Севастопольские поисковики приступили к активным полевым работам. Недалеко от станции «Мекензиевы горы» участники севастопольского объединения «Долг» уже подняли останки красноармейца.
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