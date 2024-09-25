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НОВОСТИ МИРА.

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25.09.24==Зеленского предупредили: Украине с западного корабля сбежать не позволят

25.09.24==Зеленского предупредили: Украине с западного корабля сбежать не позволят

Киев заставят воевать до инаугурации следующего президента США, а потом про него забудут «США делают все возможное, чтобы Украина продолжала бороться не только после выборов, но и после вступления в должность нового президента.

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