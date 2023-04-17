Развивающиеся страны посчитали фаворитизмом выделение средств МВФ Украине

Предоставление Международным валютным фондом (МВФ) нового многомиллиардного транша Украине вразрез с 80-летней традицией вызвало гнев у развивающихся стран, которые считают эту ситуацию проявлением фаворитизма и все больше убеждаются в предвзятости организации, пишет колумнист Bloomberg Михир Шарма.
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