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Развивающиеся страны посчитали фаворитизмом выделение средств МВФ Украине

Развивающиеся страны посчитали фаворитизмом выделение средств МВФ Украине

Предоставление Международным валютным фондом (МВФ) нового многомиллиардного транша Украине вразрез с 80-летней традицией вызвало гнев у развивающихся стран, которые считают эту ситуацию проявлением фаворитизма и все больше убеждаются в предвзятости организации, пишет колумнист Bloomberg Михир Шарма.

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