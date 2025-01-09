Царев: советник Трампа занимался темой покупки Гренландии с 2019 года

Дональд Трамп начал продвигать идею покупки Гренландии с начала 2019 года. Заниматься этой темой было поручено Джону Болтону, занимавшему тогда пост советника главы Белого дома по национальной безопасности, сообщил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
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