Царев: советник Трампа занимался темой покупки Гренландии с 2019 года

Дональд Трамп начал продвигать идею покупки Гренландии с начала 2019 года. Заниматься этой темой было поручено Джону Болтону, занимавшему тогда пост советника главы Белого дома по национальной безопасности, сообщил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.