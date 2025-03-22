Вместо тысячи слов: Масштабный рейд на "питерский "Садовод". Более 500 силовиков и спецтехника. С мигрантами не церемонились

Из пустого в порожнее переливают вот и весь результат.Столько денег потрачено на это,сколько людей задействовано,а выхлоп нулевой,может легче и проще визы в вести,чтобы вся шолупонь не перла сюда

Людмила Лиханова

ХВАТИТ ИГРАТЬ В ТОЛЕРАНТНОСТЬ ! ПОРА НЕ СМОТРЕТЬ "ЧТО СКАЖЕТ МАРИ ИВАНОВНА" А ГНАТЬ В ШЕЮ ВСЕХ !!! МИГРАНТОВ. а УЖ ПОСЛЕ ЭТОГО ПУСКАТЬ ТОЛЬКО ПО ВИЗАМ И ЧТОБЫ ЗА ПОВЕДЕНИЕ, ОБРАЩАТЬСЯ НА ПОСТАНОВКУ НА ВОЕННЫЙ УЧЕТ, И ПРОЧЕЕ... ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ТОТ, КТО ПРИГЛАСИЛ Т.Е. РАБОТОДАТЕЛЬ, ПРИЧЕМ , САМОЕ ГЛАВНОЕ, ФИНАНСОВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. ТАКОМ ЧТОБЫ СТАЛО НЕ ВЫГОДНО ПРИГЛАШАТЬ КОГО ПОПАЛО. И БЕЗ ИХ МНОГОЧИСЛЕННОГО СЕМЕЙСТВА. ЗДЕСЬ ОНИ НЕ НУЖНЫ. А ТО ИМ - СЕРТИФИКАТЫ ВНЕ ОЧЕРЕДИ, А НАШИМ ЖДАТЬ И ЖДАТЬ.