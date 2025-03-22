Вместо тысячи слов: Масштабный рейд на "питерский "Садовод". Более 500 силовиков и спецтехника. С мигрантами не церемонились

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Комментарии
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ао
антонина онищенко
Из пустого в порожнее переливают вот и весь результат.Столько денег потрачено на это,сколько людей задействовано,а выхлоп нулевой,может легче и проще визы в вести,чтобы вся шолупонь  не перла сюда
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4 час.
Людмила Лиханова
ХВАТИТ ИГРАТЬ В ТОЛЕРАНТНОСТЬ ! ПОРА НЕ СМОТРЕТЬ &quot;ЧТО СКАЖЕТ МАРИ ИВАНОВНА&quot; А ГНАТЬ В ШЕЮ ВСЕХ !!! МИГРАНТОВ. а УЖ ПОСЛЕ ЭТОГО ПУСКАТЬ ТОЛЬКО ПО ВИЗАМ И ЧТОБЫ ЗА ПОВЕДЕНИЕ, ОБРАЩАТЬСЯ НА ПОСТАНОВКУ НА ВОЕННЫЙ УЧЕТ, И ПРОЧЕЕ... ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ТОТ, КТО ПРИГЛАСИЛ Т.Е. РАБОТОДАТЕЛЬ, ПРИЧЕМ , САМОЕ ГЛАВНОЕ, ФИНАНСОВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. ТАКОМ ЧТОБЫ СТАЛО НЕ ВЫГОДНО ПРИГЛАШАТЬ КОГО ПОПАЛО. И БЕЗ ИХ МНОГОЧИСЛЕННОГО СЕМЕЙСТВА. ЗДЕСЬ ОНИ НЕ НУЖНЫ. А ТО ИМ - СЕРТИФИКАТЫ ВНЕ ОЧЕРЕДИ, А НАШИМ ЖДАТЬ И ЖДАТЬ.
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3 час.
Семен Демин
Почему только в Питере?
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1 час.
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