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  • чвсатпкьл
    Ага и треть из  этих обращений получили отказ, в том числе и я. хватит уже писать всякую хрень🤣😂Москвичи воспольз...
  • Марина Трянина
    как всегда... уничтожат промзону и построят то, что никому не нужно...Это же Собянин... ему нравится осваивать бюджет...Деловой квартал п...
  • Garry
    ПРОСТОЙ ВОПРОС ,,,,ВМЕСТО ЧЕГО ПОСТРОЯТ???? Там ПУСТЫРЬ ИЛИ БУДУТ КАК ОБЫЧНО ПРОМЗОНУ ЛОМАТЬ???Деловой квартал п...

Начало летнего туристического сезона. Как отдыхающим защитить свои права и не стать жертвой мошенников?

Начало летнего туристического сезона. Как отдыхающим защитить свои права и не стать жертвой мошенников?

фото: РИА Новости/Александр Кряжев В преддверии летнего туристического сезона жителям Москвы и регионов рассказали, как безопасно спланировать отдых и о чем нужно знать, выезжая на российские или зарубежные курорты.

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