Начало летнего туристического сезона. Как отдыхающим защитить свои права и не стать жертвой мошенников?

фото: РИА Новости/Александр Кряжев В преддверии летнего туристического сезона жителям Москвы и регионов рассказали, как безопасно спланировать отдых и о чем нужно знать, выезжая на российские или зарубежные курорты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии