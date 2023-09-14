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«Хьюстон» пытается обменять Кевина Портера. Игрока обвиняют в нанесении побоев девушке

«Рокетс» рассматривают варианты с обменом защитника Кевина Портера-младшего, пишет The Athletic. У Портера четырехлетний контракт на 82,5 млн, который вступает в силу в сезоне-23/24.

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