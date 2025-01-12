Попытка поразить сбросом с квадрокоптера БМП M2A2 Bradley ODS-SA противника с антидроновой защитой, ведущую на ходу огонь в ходе боёв за село Погребки Курской области.
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Попытка поразить сбросом с квадрокоптера БМП M2A2 Bradley ODS-SA противника с антидроновой защитой, ведущую на ходу огонь в ходе боёв за село Погребки Курской области.
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