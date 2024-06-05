Петр Конош: Витражам нужен свой сайт

Первый заместитель председателя правления Санкт-Петербургского союза художников - о сохранении наследия Наш творческий союз обращает внимание всех, кто неравнодушен к произведениям советского монументального искусства, на то, в каком состоянии они подчас находятся.
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