В Петербурге вернут облик буфету Театра эстрады после перепланировки

В Петербурге сделали незаконную перепланировку буфета Театра эстрады имени Райкина. Суд требует вернуть помещению первоначальный вид, штрафуя компанию.
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