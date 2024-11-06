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Караван с 2500 мигрантов спешит из Мексики в США до победы Трампа

Караван с 2500 мигрантов спешит из Мексики в США до победы Трампа

Караван мигрантов численностью около 2500 человек выдвинулся из Мексики к границе США. Многие искатели лучшей жизни боятся победы Дональда Трампа и спешат попасть на американскую территорию, пока не объявили итоги президентских выборов, пишут местные СМИ.

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