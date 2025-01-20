Пожар в многоэтажке в Петрозаводске, спасены десятки людей

Густой дым окутал подъезд пятиэтажного дома на Ключевой Утром 19 января на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска стали поступать многочисленные звонки о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Нойбранденбургской.
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