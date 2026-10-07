Обогнал DeepSeek, Grok и Perplexity: Яндекс с «Алисой» вошел в топ-15 мировых ИИ-приложений

Растёт популярность привычных сервисов, в которые встроены ИИ-инструменты Приложения Яндекса с «Алисой» заняли 13-е место в международном рейтинге самых популярных мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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