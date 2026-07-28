Столичные бренды представили товары, созданные по мотивам русского фольклора

В этом сезоне "Лето в Москве" приглашает предпринимателей выйти в город: лучшие бренды уже заполнили арт‑павильоны и маркеты с товарами в духе русского фольклора - от керамики до свечей, которые могут стать семейной реликвией.
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