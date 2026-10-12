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Советник Брусевиц: Зеленский подрывает авторитет Трампа и вредит американцам

Советник Брусевиц: Зеленский подрывает авторитет Трампа и вредит американцам

Президент Украины Владимир Зеленский два дня назад назвал американского лидера Дональда Трампа слабым, а потом ВСУ атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, навредив тем самым и главе Белого дома, и народу США.

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