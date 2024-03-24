Белый дом: Украина не причастна к теракту в Crocus City Hall

Что же они тогда, блин, там как тараканы,прямиком к хохлам бежали? Лажовая отмазка, я доложу вам...Мы ж тут вам не в песочнице играем...

Геннадий Бережнов

Украина не причастна к теракту говорит страна террористов и убийц. Кто то может в это поверить? Одно скажу мер власть в условиях войны не принимает! Это война и Путину пора бы понять, что без Закона в условиях войны всё будет ухудшаться. Убивали нас десятками в день, начали уже сотнями. А мы их - фашистов ещё и обмениваем.