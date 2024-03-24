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Белый дом: Украина не причастна к теракту в Crocus City Hall

Белый дом: Украина не причастна к теракту в Crocus City Hall

Украина не имеет никакого отношения к атаке на Crocus City Hall. Такое заявление сделала представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, ее процитировал телеканал NВС News.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Что же  они тогда, блин, там как тараканы,прямиком к хохлам бежали? Лажовая отмазка, я доложу вам...Мы ж тут вам не в песочнице играем...
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15 час.
Геннадий Бережнов
Украина не причастна к теракту говорит страна террористов и убийц. Кто то может в это поверить? Одно скажу мер власть в условиях войны не принимает! Это война и Путину пора бы понять, что без Закона в условиях войны всё будет ухудшаться. Убивали нас десятками в день, начали уже сотнями. А мы их - фашистов ещё и обмениваем.
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14 час.

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