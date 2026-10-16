Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что союзники всё чаще смотрят на Киев с тревогой - и речь не о Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС На войне противни...
- «Киев не подвёл»:...
- Кушнер и Уиткофф ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым