🚧 Внимание, водители Сочи! 🚧 В сентябре начинается ремонт федеральных трасс! ФКУ «Черноморье» приступает к завершению работы на участке А-149 Адлер – Красная Поляна (км 39 – 43+155).
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🚧 Внимание, водители Сочи! 🚧 В сентябре начинается ремонт федеральных трасс! ФКУ «Черноморье» приступает к завершению работы на участке А-149 Адлер – Красная Поляна (км 39 – 43+155).