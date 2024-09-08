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Адлер Сегодня

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🚧 Внимание, водители Сочи

🚧 Внимание, водители Сочи! 🚧 В сентябре начинается ремонт федеральных трасс! ФКУ «Черноморье» приступает к завершению работы на участке А-149 Адлер – Красная Поляна (км 39 – 43+155).

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