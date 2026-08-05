У женщин в России все чаще выявляют нехватку железа из-за диет и сбоев в работе ЖКТ

При пониженной кислотности желудка или воспалительных процессах в кишечнике усвоение микроэлемента существенно падает В России все чаще диагностируется нехватка железа у женщин, что обусловлено изменениями в питании и проблемами с желудочно-кишечным трактом.
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