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У женщин в России все чаще выявляют нехватку железа из-за диет и сбоев в работе ЖКТ

У женщин в России все чаще выявляют нехватку железа из-за диет и сбоев в работе ЖКТ

При пониженной кислотности желудка или воспалительных процессах в кишечнике усвоение микроэлемента существенно падает В России все чаще диагностируется нехватка железа у женщин, что обусловлено изменениями в питании и проблемами с желудочно-кишечным трактом.

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