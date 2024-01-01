«Арсенал» выглядит потерянным, и это симптоматично. «Ман Сити» дышит в спину». Реднапп об АПЛ

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» поделился мыслями в эфире Sky Sports по окончании матча «Фулхэм» – «Арсенал» (2:1), прошедшего в рамках 20-го тура Премьер-лиги «Гол Сака должен был послужить катализатором для «Арсенала» – чтобы продолжать в том же ключе и выиграть матч в комфортном режиме.