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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» выглядит потерянным, и это симптоматично. «Ман Сити» дышит в спину». Реднапп об АПЛ

«Арсенал» выглядит потерянным, и это симптоматично. «Ман Сити» дышит в спину». Реднапп об АПЛ

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» поделился мыслями в эфире Sky Sports по окончании матча «Фулхэм» – «Арсенал» (2:1), прошедшего в рамках 20-го тура Премьер-лиги «Гол Сака должен был послужить катализатором для «Арсенала» – чтобы продолжать в том же ключе и выиграть матч в комфортном режиме.

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