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Афиногенов раскритиковал решение не вызывать Овечкина на Матч звёзд НХЛ

Афиногенов раскритиковал решение не вызывать Овечкина на Матч звёзд НХЛ

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов отреагировал на непопадание российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

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