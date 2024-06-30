Эксперты: новые условия семейной ипотеки будут зависеть от региона

На льготный кредит будут претендовать жители малых городов и регионов с низким уровнем строительства В каких субъектах жители вне зависимости от возраста детей смогут претендовать на льготный кредит рассказали «Известиям» в Минстрое.
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