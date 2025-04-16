Истребитель Bell-39 Aircobra

Bell P-39 — американский истребитель, разработанный во время Второй мировой войны, с необычной для того времени компоновкой: двигатель располагался за кабиной и соединялся с винтом посредством длинного вала под пилотом.
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