Группа ударных вертолетов уничтожила бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области.
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