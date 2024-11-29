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Группа ударных вертолетов уничтожила бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Группа ударных вертолетов уничтожила бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области.

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