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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард фарма «Далласа» Блюмель стал лучшим снайпером регулярки АХЛ. У 24-летнего чеха 39 шайб в 67 играх

24-летний чешский нападающий «Техаса» завершил регулярный чемпионат АХЛ с 39 шайбами в 67 играх при 72 очках.

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