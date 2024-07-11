Песков: трезвым голосам на Западе сложно добиться, чтобы их услышали

Трезвым голосам на Западе с позицией о необходимости урегулирования конфликта на Украине, как у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, очень сложно пробиться через множество конфронтационных настроений.
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