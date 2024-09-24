Штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри для людей могут составить до 400 тысяч рублей. Законопроект начали обсуждать в Госдуме.
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Штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри для людей могут составить до 400 тысяч рублей. Законопроект начали обсуждать в Госдуме.