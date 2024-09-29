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Лариса Луппиан переживает за Елизавету Боярскую: «Боюсь, с обидами своих детей столкнется»

Лариса Луппиан переживает за Елизавету Боярскую: «Боюсь, с обидами своих детей столкнется»

Не секрет, что один из самых ярких и продолжительных браков в российском шоу-бизнесе заключен между Ларисой Луппиан и Михаилом Боярским.

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