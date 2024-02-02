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ВЕСТИ КРЫМ

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  • Grandad
    Неужели было разрешение летать над Крымом самолетам НАТО? Если нет, должны быть наказаны допустившие это и побоявшиес...Американский дрон...
  • александр муравьев
    Дебилизм написавшего поражает. !0 часов дрон висел НАД КРЫМОМ.Американский дрон...
  • Vasiliy Belokurov
    Пора валить пиндосию!!!!!!!!!!Американский дрон...

Больше 30 нарушений благоустройства Симферополя были найдены за неделю

Больше 30 нарушений благоустройства Симферополя были найдены за неделю

В департаменте административно-технического контроля администрации Симферополя подвели итоги работы за прошедшую неделю: с 20 по 26 января было выявлено 33 нарушения благоустройства, в том числе 25 случаев стихийной торговли и семь случаев нарушения Правил благоустройства.

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