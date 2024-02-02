Больше 30 нарушений благоустройства Симферополя были найдены за неделю

В департаменте административно-технического контроля администрации Симферополя подвели итоги работы за прошедшую неделю: с 20 по 26 января было выявлено 33 нарушения благоустройства, в том числе 25 случаев стихийной торговли и семь случаев нарушения Правил благоустройства.