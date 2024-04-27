Конец эры "Абрамса"? Два представителя высшего командования США обрушились с жесткой критикой на основной боевой танк американской армии

Более 40 лет в армии США танк М1"Абрамс" представляли как символ опережающей военной мощи. Но "дранг нах Остен" крайне плохо сказался на его репутации, о чем даже были вынуждены заявить высшие чины армии США и Корпуса морской пехоты.