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Конец эры "Абрамса"? Два представителя высшего командования США обрушились с жесткой критикой на основной боевой танк американской армии

Конец эры "Абрамса"? Два представителя высшего командования США обрушились с жесткой критикой на основной боевой танк американской армии

Более 40 лет в армии США танк М1"Абрамс" представляли как символ опережающей военной мощи. Но "дранг нах Остен" крайне плохо сказался на его репутации, о чем даже были вынуждены заявить высшие чины армии США и Корпуса морской пехоты.

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ВС
Вадим Скоробогатов
ЗАТО КАКАЯ РЕКЛАМА ГОВНА В США...Умеют твари хвалить своё дерьмо....
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