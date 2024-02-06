Эксперты предрекли США потерю статуса главного помощника Украины

Конгрессменам не удается согласовать дополнительную помощь Киеву с осени 2023 года. Эксперты считают, что США, затягивая с решением этого вопроса, рискуют потерять статус главного союзника и спонсора Киева.
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