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Две обязательные вещи перед назначением гормональной контрацепции назвала врач Коренная

Две обязательные вещи перед назначением гормональной контрацепции назвала врач Коренная

Десятки анализов не нужны, если вы решили принимать гормоны при климаксе или ради контрацепции, уверена главный внештатный гинеколог Москвы Вера Коренная.

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