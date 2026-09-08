Извержение вулкана Иджен засняли из космоса

Грохот извержения был слышен на расстоянии до 700 км Спецкор ТАСС на Международной космической станции космонавт Роскосмоса Анна Кикина засняла на фото извержения вулкана Иджен на острове Ява в Индонезии.
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