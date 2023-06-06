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Минюст РФ счел проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции

Минюст РФ счел проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции

Законопроект Минфина о налоге на сверхприбыль прошлых лет windfall tax был одобрен правкомиссией. Однако в Минюсте считают, что положения законопроекта противоречат статье 57 Конституции о том, что законы о новых налогах не имеют обратной силы.

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