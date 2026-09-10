Олег Коробченко на «Иннопроме» провел ряд встреч с индийскими компаниями

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко провел ряд встреч с представителями индийских компаний и организаций на Международной промышленной выставке «Иннопром.
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