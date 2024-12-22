В пригороде Челябинска на сутки отключат водоснабжение

Коркинский округ на сутки останется без воды. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 23 сентября, в Коркинском округе планируется проведение работ по переподключению участка главного ввода диаметром 700 миллиметров на водоводе Шершни – Коркино.